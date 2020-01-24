В Германии мужчина расстрелял прохожих: 6 погибших

На юге Германии мужчина открыл стрельбу по прохожим. В результате инцидента погибли 6 человек, сообщают немецкие СМИ. Стрелок задержан.

Происшествие случилось в городе Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг, передает издание Focus. Полиция точное число жертв пока не называет, заявляя лишь, что в результате инцидента есть погибшие. Подозреваемого задержали. Его личность не уточняется.

В полиции заявили, что, по предварительным данным, произошедшее не было терактом – речь идет о преступлении, совершенном из-за конфликта на бытовой почве.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 24.01.20

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