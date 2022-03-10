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Четверг, 10 марта 2022, 17:15 мск

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Жителей Берлина ждет резкий рост тарифов на газ с 1 мая

Фото: pixabay.com

Тарифы на природный газ для жителей Берлина с 1 мая вырастут на 26%. Об этом сообщила компания Gasag, основной поставщик голубого топлива в столице ФРГ. Подорожание газа коснется около 400 тыс. человек.

По данным компании, ежемесячный счет за газ за квартиру среднего размера в Берлине, потребляющую 12 000 кВтч в год, вырастет на 24,50 евро до 118,72 евро. Это соответствует увеличению примерно на 26%, пояснили в Gasag, передает «Прайм».

Компания объяснила повышение стоимости топлива заметным ростом цен на газ в Европе с начала зимы и дальнейшим повышением в марте до «беспрецедентного уровня» из-за «военной эскалации» на Украине.

Напомним, 7 марта цены на газ на спотовом рынке Европы достигли исторического максимума – 3892 долларов.

Берлин, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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