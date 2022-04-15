Министр ФРГ призвал граждан экономить электричество

Германия сможет снизить зависимость от российских энергоносителей, если ей помогут граждане, заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. Он призвал жителей страны особо бережно расходовать электроэнергию.

Министр предложил отнестись к отказу от газа и нефти из России как к общему проекту.

«Прошу всех внести вклад в энергосбережение уже сейчас. Мы можем стать более независимыми от российского импорта, только если будем рассматривать это как большой совместный проект», – призвал Хабек в интервью Funke.

Министр пояснил, что можно экономить на отоплении или реже ездить на личном автомобиле. Например, пользоваться электричками или пересесть на велосипед. При небольших усилиях каждое домохозяйство может сберечь до 10% энергопотребления.

Ранее британская энергоснабжающая компания Ovo Energy дала абонентам 10 советов, как согреться, не включая отопление. Гражданам рекомендовали чаще обнимать домашних животных, больше двигаться и пить согревающие неалкогольные напитки.

Страны ЕС пока не смогли договориться о введении эмбарго на поставки российских газа и нефти. К зиме ЕС планирует найти новых поставщиков энергоносителей, но признает, что стоимость их может быть до двух раз выше, чем у российских.

Европа обсуждает отказ от закупки топлива из России в связи с военной операцией, проводимой в защиту Донбасса.

Берлин, Наталья Петрова

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