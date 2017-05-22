Паводок в Якутии грозит новыми затоплениями / Уже подтоплено 34 жилых дома и 7 соцобъектов

Публикации за 22.05.17

В Якутии сохраняется сложная паводковая обстановка. Так, по состоянию на 12:00 (якт.) 22 мая года в населенном пункте Березовка Среднеколымского района в результате повышения уровня воды остаются подтопленными 34 жилых дома, а также 7 социально-значимых объектов.

У города Среднеколымска наблюдается постепенный стабильный спад уровня воды, угрозы населенному пункту в настоящий момент нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Якутии. Для контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Среднеколымского района и Якутска работают оперативные группы ГУ МЧС России по республике Саха.

Дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики идет в круглосуточном режиме. В связи со сложившейся ситуацией спасатели обращаются к жителям Среднеколымского, Намского, Усть-Алданского, Верхневилюйского, Кобяйского, Верхнеколымского, Верхоянского районов с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод.

Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Отмечается, что на реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км ниже населенного пункта Сангар Кобяйского района, уровень воды составляет 980 см, при критическом 1150 см, густой ледоход. Верхняя кромка ледохода наблюдается в районе населенного пункта Модут Намского района, уровень воды ниже рейки, редкий ледоход.

У населенного пункта Арбын Намского района уровень воды составляет 866 см, при критическом 890 см, редкий ледоход. Наблюдается постепенный стабильный спад уровня воды.

На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается в районе Вилюйска, уровень воды составляет 702 см, при критическом 990 см, густой ледоход. Верхняя кромка – в районе Верхневилюйска, уровень воды составляет 909 см, при критическом 1100 см, редкий ледоход.

Отметим, что вчера активная фаза ледохода на Колыма проходила по территории Среднеколымского и Верхнеколымского районов. В Березовке был развернут пункт временного размещения (ПВР) на базе поселковой средней школы. В него заблаговременно были отселены 27 человек, у родственников размещены еще 84 человека.

21 мая на Колыме в местности Лабуя состоялись взрывные работы по недопущению возникновения заторных явлений и ледовая авиаразведка с целью мониторинга паводковой обстановки на реке Колыма.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 19.05.17

МВФ поддержал повышение пенсионного возраста в России. Эксперты Фонда в целом одобрили политику правительства Медведева. / Валерий Рашкин: Как и в 1917 году, сейчас в России возможен социальный взрыв. / Зараженную птичьим гриппом индюшку нашли по всей России. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»