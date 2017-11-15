В Хабаровском крае разбился вылетевший из столицы региона самолет

В Хабаровском крае потерпел крушение пассажирский самолет L-410. По данным «Интерфакса», в результате катастрофы погибли восемь человек. Воздушное судно потерпело крушение при заходе на посадку в аэропорту Нелькана – села в Аяно-Майском районе края. На борту находились два члена экипажа и семь пассажиров.

По словам главы Аяно-Майского района Алексея Ивлиева, самолет упал около 13:00 .«Есть такая информация, падение самолета. Упал в районе 13:00. Было семь пассажиров, два члена экипажа. Выжил ребенок четырех лет», – сказал Ивлиев. Самолет L-410 «Хабаровских авиалиний», выполнял рейс из Хабаровска, он разбился при заходе на посадку в аэропорту Нелькан. Воздушное судно разрушено полностью. По словам очевидцев, сперва самолет летел прямо, а при заходе на посадку стал заваливаться на бок. Девочка в тяжелом состоянии была госпитализирован.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Дальневосточного УГМС, погода в поселке для полетов была хорошая. «Снега не было, ветер 3-4 метра в секунду, тумана не было, видимость хорошая», – сказал собеседник агентства. Сразу после сообщения об исчезновении с радаров воздушного судна на место предполагаемого крушения выдвинулись пожарные расчеты местной пожарной части и карета «скорой помощи», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного СУ на транспорте СКР, по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.3 ст.263 УК РФ). В настоящее время следствием отрабатываются три возможных версии случившегося – неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования либо возможные технические неисправности.

В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 14.11.17

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