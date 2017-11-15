Установлено точное число жертв авиакатастрофы в Хабаровском крае

Управление МВД России по Хабаровскому краю опубликовало уточненные данные о числе жертв катастрофы пассажирского самолета вблизи аэропорта села Нелькан. Как сообщили в пресс-службе краевого полицейского главка, авария произошла в 13:09 15 ноября. Самолет L-410 выполнявший рейс по маршруту Хабаровск – Нелькан, рухнул в 2 километрах от аэродрома назначения и загорелся.

По уточненным данным, на борту находились 2 члена экипажа и 5 пассажиров. В ходе происшествия 6 человек погибли, одного из пассажиров – ребенка 2,6 лет удалось спасти из-под обломков. На месте работают сотрудники ОМВД России по Аяно-Майскому району.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного СУ на транспорте СКР, по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.3 ст.263 УК РФ). В настоящее время следствием отрабатываются три возможных версии случившегося – неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования либо возможные технические неисправности.

Как писал «Новый День», в Дальневосточном УГМС сообщили, что погода в поселке, где произошла катастрофа, для полетов была хорошая. «Снега не было, ветер 3-4 метра в секунду, тумана не было, видимость хорошая», – сказал представитель метеорологической службы. Сразу после сообщения об исчезновении с радаров воздушного судна на место предполагаемого крушения выдвинулись пожарные расчеты местной пожарной части и карета «скорой помощи», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Губернатор Хабаровского края объявил 16 ноября днем траура по погибшим в авиакатастрофе под Нельканом.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 15.11.17

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