В Якутске возбудили дело по факту разлива нефтепродуктов в Лену

В Якутске по материалам проведенной транспортной прокуратурой проверки возбуждено уголовное дело о загрязнении реки Лена отходами нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Разлив произошел в речном порту Якутска вблизи городского водозабора.

«Якутским следственным отделом на транспорте Восточно-Сибирского следственного управлении на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 247 УК РФ – нарушение правил обращения экологически опасных отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды», – говорится в сообщении.

Проверка показала, что в мае 2018 года в Якутске проходили работы по утилизации находившегося на берегу судна «Нефтесборщик-504». При этом в нарушение действующего законодательства надлежащим образом не была проведена зачистка его от отходов нефтепродуктов, хранившихся в трюмах. Это стало причиной попадания топлива в Лену при сезонном подъеме уровня воды. По данным Росприроднадзора, ущерб, причиненный водному объекту, превысил 9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 18 мая стало известно о загрязнении городского канала речного порта в Якутске. На территории базы ООО «Судоходная компания «Якутск» во время демонтажа старого речного судна произошел разлив нефтепродуктов. Район загрязнения оцепили боновыми ограждениями, обработали сорбентом. Забор воды производится ниже по течению от места загрязнения и с глубины восемь метров.

За расследованием данного уголовного дела Якутской транспортной прокуратурой установлен надзор.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 06.06.18

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