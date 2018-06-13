На Сахалине произошел массовый мор сельди. Власти бездействуют, экологи в тревоге

На севере Сахалина в заливе Пильтун зафиксировано масштабное экологическое происшествие – по не понятным причинам произошла массовая гибель сельди. Об этом сообщил руководитель общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын. Его заявление опубликовано на сайте организации и на личной странице в Facebook.

На Сахалине произошел массовый мор сельди

Он рассказал, что полевая группа общественников обследовала более 30 км побережья Пильтуна, а также залив Торрох и нижнее течение реки Сабо на протяжении 1,5 км от устья. «На этом отрезке мы произвели подсчет погибшей рыбы в 28 точках. Наибольшая концентрация наблюдается в двух местах. На участке берега от устья реки Хальчикова до устья безымянного ручья, вытекающего из озера Кривун, мы насчитали 4609 штук на 10 метрах побережья, а в 2 км южнее устья реки Сабо – 5990 экземпляров также на 10 метрах побережья», – заявил Лисицын.

«Эковахта Сахалина» также сообщает, что в устье реки Хальчикова зафиксировано плотное скопление мертвой рыбы на площади 440 квадратных метров в слое воды около 30 см. По предварительным оценкам, объем погибшей рыбы составляет 93 тонны. В организации также отметили, что не обнаружили мертвой рыбы в 1,5 км выше от устья реки Сабо.

Лисицын подчеркнул, что общий объем погибшей рыбы пока сложно оценить, но в данный момент понятно, что он «очень значителен». Эколог отметил, что среди погибшей рыбы только тихоокеанская сельдь, других представителей водного мира практически не было. Во всей массе погибшей рыбы обнаружены только единичные экземпляры других видов рыб – 1 кунджа, 1 камбала и 1 бычок. По каким причинам произошел массовый мор, неизвестно. Экологи направили образцы сельди для лабораторных анализов.

Фото: Эковахта Сахалина

«Экологов беспокоит, что уполномоченные государственные структуры системы Росрыболовства не предпринимают достаточных усилий для оценки масштабов и причин трагедии», – заключил Лисицын. «Пробы сельди, при содействии мэра Охинского района, будут в ближайшее время отправлены в Москву и переданы в сертифицированные лаборатории для анализа. Помощь в столице с передачей проб и оплатой дорогостоящих анализов окажет «Гринпис России» по договоренности с «Эковахтой», – рассказали экологи.

«Представители ФГБНУ «СахНИРО» до сих пор не выехали на место гибели, а Охинский отдел СКТУ хотя и выехал оперативно на место, но зафиксировал только сам факт гибели без обследования всего побережья и оценки масштабов этого явления», – посетовал Лисцицын.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 08.06.18

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