На комбинате «АЛРОСА» случилось экологическое ЧП. Возбуждено дело

Якутские следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения природоохранного законодательства, допущенного горно-обогатительным комбинатом АК «АЛРОСА». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Якутии, дело возбуждено по статье «загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству» (ч.1 ст.250 УК РФ).

Следователи установили, что в поселке Алмазный произошел прорыв дамбы № 7. ЧП случилось из-за поступления большого объема воды в реку Ирелях в район отработки месторождения «Иреляхская россыпь» дражным способом. Вследствие этого на русловых перемычках 7, 6, 2 и 1 реки пошел перелив воды. В результате этого произошел размыв дамб, и загрязненная вода попала в реку.

В отобранных пробах воды превышено предельно допустимая концентрация взвешенных веществ, железа, меди. Следователи установили причины и обстоятельства произошедшего, а также лиц, чьи действия, либо бездействие привели к экологическому ЧП.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 01.10.18

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