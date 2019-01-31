Из-за пожаров Приморье может остаться без леса

Приморский край постепенно становится малолесной территорией и в скором будущем может остаться совсем без леса. Об этом заявили в российском отделении международной экологической организации Greenpeace.

По словам активистов, данные о площади лесных пожаров в регионе занижены. В основном, горит территория вне земель лесного фонда, поэтому большая часть пройденной огнем площади не попадает ни в какую статистику, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.

При этом в Приморье все чаще возникают зимние лесные пожары из-за практически полного отсутствия снега. Так, по данным Greenpeace, только за январь наступившего года в регионе «сгорела территория размером с Казань».

«Сухая трава и лесная подстилка горят даже при устойчивой холодной погоде, особенно в ветреные дни. Из-за глобального изменения климата пожароопасный сезон в Приморье стал уже круглогодичным без перерыва на зиму», – отмечают экологи.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 31.01.19

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