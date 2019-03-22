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Пятница, 22 марта 2019, 10:04 мск

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В Приморье разлились «дизельные» реки: люди собирают топливо в канистры

В Приморском крае разлилось топливо из АЗС. Дизель попал в речку, откуда его собирают местные жители.

ЧП произошло в Яковлевском районе на АЗС АО «ННК-Приморнефтепродукт». Нефтепродукты попали в ручьи и местную реку Гнилушка. Как сообщили местным СМИ в экстренных службах, в общей сложности из резервуара вылилось около 300 литров дизельного топлива.

Жители села заметили в водоеме нефтяные пятна, опустили в воду тряпку и подожгли, ветошь загорелась. Ролики импровизированной проверки опубликованы в социальных сетях. Местные жители собирают топливо в канистры, а затем отстаивают в бочках. По их словам, получившимся дизелем можно будет заправлять тракторы.

В настоящее время, по данным администрации района, производится сбор и вывоз нефтепродукта на нефтебазу. Сотрудники Роспотребнадзора берут пробы воды и воздуха в районе разлива топлива.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 21.03.19

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