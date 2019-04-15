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Понедельник, 15 апреля 2019, 10:15 мск

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На Дальнем Востоке лесной пожар угрожает амурским тиграм

В Хабаровском крае горит более 500 гектаров леса на территории национального парка «Анюйский». В этих местах обитают амурские тигры. По предварительным данным, виноваты в возгорании люди.

Первый пожар возник на берегу озера Гаси. Причина – неосторожное обращение с огнем. «Несмотря на запрет, некоторые граждане продолжают посещать леса, разводить костры, поджигать сухую траву. Одна из таких причин и привела к возникновению возгорания, так как сухая трава воспламеняется от одной искры», – говорится в сообщении на сайте национального парка.

По словам представителя Анюйского филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье», в настоящее время горят заболоченные места общей площадью 503 га, пока сотрудники справляются собственными силами. Идет ликвидация трех очагов, передает «Интерфакс».

Охраняемое животное – амурский тигр живет в этих местах постоянно. Сейчас здесь насчитывается 12-15 особей. Нацпарк играет роль экологического коридора, соединяющего места обитания северной группировки тигра с остальной частью ареала.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 13.04.19

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