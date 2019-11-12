Россиянка пыталась вывезти в Китай почти килограмм ртути в корсете

Гражданку России задержали таможенники в пункте пропуска Покровка Бикинского района совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Женщина спрятала в корсете 886 граммов ртути.

Как сообщается на сайте Федеральной таможенной службы, опасное вещество обнаружили при проведении досмотра туристки. Россиянка знала, что провозить ртуть запрещено, поэтому спрятала 17 стеклянных пузырьков с металлической ртутью на теле под корсетом.

По словам задержанной, она намеревалась продать ртуть в китайском городе Жаохэ. В практике Хабаровской таможни это первый случай контрабанды такого рода товаров.

Женщина стала фигуранткой уголовного дела. Максимальное наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 11.11.19

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