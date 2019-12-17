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Вторник, 17 декабря 2019, 11:21 мск

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На Чукотке возбудили дело о вылове лосося на 50 млн рублей

В Анадыре возбуждено уголовное дело о незаконной добыче 58 тонн тихоокеанского лосося (ст. 256 УК РФ). Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, ущерб от преступления оценивается 50 млн рублей. Она уточнила, что сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержали четверых местных жителей.

Полицейские установили, что один из работников отдела по рыболовству воспользовался своим служебным положением и вместе со своими подчиненными выдавал путевки на вылов лосося. Воспользовавшись этими документами, два индивидуальных предпринимателя, а также любители спортивного рыболовства выловили акватории Анадырского лимана 58 тонн рыбы, которая шла на нерест.

Расследование уголовного дела продолжается, передает РИА «Новости».

Анадырь, Иван Гридин

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