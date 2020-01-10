российское информационное агентство 18+

Медицина 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 января 2020, 11:49 мск

Новости Дальний Восток

Темы дня, Новости дня, Новости кратко

На Камчатке произошли одновременно десятки землетрясений

Фото: www.emsd.ru

На севере Камчатского края произошли несколько землетрясений. Самый сильный подземный толчок достиг мощности в 5,9 балла. Об этом сообщили в Камчатском филиале ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

«Рой землетрясений фиксируется на севере Камчатки с вечера четверга. Происходят они на территории Олюторского района. Магнитуда наиболее сильных из них составила от 4,1 до 5,9», – рассказал РИА «Новости» представитель службы.

Эпицентр самого мощного подземного толчка находился на территории Олюторского района в 260 километрах северо-западнее села Каменское Пенжинского района. Землетрясение почувствовали местные жители.

По данным краевого главка МЧС, разрушительных последствий не наблюдается. Жертв среди местного населения нет.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 09.01.20

Транзит власти «залпом»: Кремль готовит «ускоренный» сценарий. / Сотовые операторы будут блокировать номера абонентов в СИЗО и колониях. / Авторитет власти подорван: избираться от «ЕР» будет сложнее. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Землетрясение

На Филиппинах произошло мощное землетрясение

Ученые нашли полезное применение старых кабелей на дне океана

В результате землетрясения в Албании пострадали сотни человек

Под Новосибирском произошло землетрясение силой 5,6 балла

У берегов Крита произошло сильное землетрясение

Российский эксперт спрогнозировал скорое мощное землетрясение в США

Тонны воды обрушились с небоскреба во время землетрясения на Филиппинах

В Иране число пострадавших от землетрясения превысило 700 человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Землетрясение,