На Камчатке произошли одновременно десятки землетрясений

На севере Камчатского края произошли несколько землетрясений. Самый сильный подземный толчок достиг мощности в 5,9 балла. Об этом сообщили в Камчатском филиале ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

«Рой землетрясений фиксируется на севере Камчатки с вечера четверга. Происходят они на территории Олюторского района. Магнитуда наиболее сильных из них составила от 4,1 до 5,9», – рассказал РИА «Новости» представитель службы.

Эпицентр самого мощного подземного толчка находился на территории Олюторского района в 260 километрах северо-западнее села Каменское Пенжинского района. Землетрясение почувствовали местные жители.

По данным краевого главка МЧС, разрушительных последствий не наблюдается. Жертв среди местного населения нет.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 09.01.20

Транзит власти «залпом»: Кремль готовит «ускоренный» сценарий. / Сотовые операторы будут блокировать номера абонентов в СИЗО и колониях. / Авторитет власти подорван: избираться от «ЕР» будет сложнее. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»