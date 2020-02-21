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Пятница, 21 февраля 2020, 13:26 мск

Новости Дальний Восток

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Хабаровчане попались на браконьерстве на 80 млн рублей

Хабаровские силовики сумели пресечь деятельность браконьеров. В отношении участников организованной преступной группы возбуждено уголовное дело по статье «незаконные добыча и оборот краснокнижных видов» (ч.3 ст.258.1 УК РФ).

Следователи считают, что организатором группы является житель Комсомольска-на-Амуре. Следователи полагают, что злоумышленники незаконно вылавливали особо ценных рыб вида калуга в Николаевском районе. Трофеи они доставляли в Комсомольск-на-Амуре, а затем в Москву – для продажи.

Силовики обнаружили и изъяли более 300 туш калуги, орудия лова и приспособления для разделывания рыбы, снегоход, автомобили, средства связи. Установлены места хранения незаконно добытой рыбы. По предварительным оценкам, ущерб превысил 80 млн рублей. Расследование продолжается.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 21.02.20

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