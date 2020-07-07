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Вторник, 7 июля 2020, 12:19 мск

Новости Дальний Восток

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Житель Приморья ответит в суде за контрабанду морского гребешка в Китай

Сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР завершили расследование уголовного дела в отношении местных жителей, которых обвиняют в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере (ч.1 ст.226.1 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, в 2019 году фирма, которой руководил обвиняемый, заключила контракт о продаже для последующей реализации на территории КНР живого культивированного морского гребешка. Он приобрел аквакультуру, но выполнить свои обязательства перед китайцами не смог, так как все гребешки погибли.

Чтобы не сорвать договоренности по контракту, мужчина приобрел в Приморье диких гребешков у браконьеров и планировал переместить их через таможенную границу. На таможне подмену заметили. Рыночная стоимость товара превысила 1 млн рублей. Мужчина вину признал. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 07.07.20

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