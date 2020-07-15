В Забайкалье бензовоз протаранил УАЗик и перевернулся

В Забайкальском крае случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, авария произошла на 910 километре федеральной трассы Р-258 «Чита – Иркутск» в Улетовском районе у отворота к населенному пункту Танга.

Перевозивший 23 тонны дизельного топлива бензовоз перевернулся, в результате чего дизтопливо стало выливаться в почву. В ликвидации последствий ДТП участвуют 37 человек, 10 единиц техники.

По предварительным данным, бензовоз опрокинулся после столкновения столкновения с автомобилем УАЗ-469. В результате аварии водитель большегруза погиб. На месте работают сотрудники полиции, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Чита, Иван Гридин

Чита. Другие новости 14.07.20

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