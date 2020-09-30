Древний реликтовый лес на Чукотке растащили на сувениры

Палеонтологи сообщили о разрушении древнего реликтового леса на Чукотке. Окаменевшие деревья разрушали люди, чтобы увезти с собой сувенир.

Последний ствол окаменевшего дерева, выходящий на дневную поверхность, был обрушен в этом году, сообщили члены Чукотского отделения Русского географического общества (РГО). По словам ученых, к разрушению древнего леса привели человеческий вандализм и растаскивание окаменевшей древесины на сувениры.

Единственный на Чукотке реликтовый лес был обнаружен в 2011 году палеоботаником Александром Грабовским и фотографом Сергеем Терещенко в акватории Анадырского лимана, сообщается на сайте РГО. Лес погиб в результате катастрофического извержения вулкана Дионисия около 70-65 млн лет назад.

«Спасение окаменелых деревьев крайне важно для науки, а придание охранного статуса этой территории – цель современного цивилизованного общества по сохранению природного и исторического наследия для будущих поколений человечества», – утверждают палеонтологи.

Анадырь, Зоя Осколкова

Анадырь. Другие новости 30.09.20

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