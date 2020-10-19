Магаданский заповедник просит проверить хранилища топлива военных

Государственный заповедник «Магаданский» обратился в Министерство природных ресурсов и экологии с просьбой проверить хранилища топлива, расположенные на территории военной части. Директор заповедника Игорь Прокудин хочет быть уверен, что Охотскому морю ничего не угрожает.

«Главная задача, стоящая перед учреждением, – не допустить экологическую катастрофу, – цитирует Прокудина пресс-служба. – Потенциально, разлив ГСМ возможен ввиду не должным образом оборудованного и эксплуатируемого нефтехранилища, что по внешним признакам в данном случае можно предполагать».

На территории мыса Таран полуострова Кони стоят 11 цистерн на месте размещения в/ч 13194. В емкостях могут находиться существенные запасы ГСМ

Письмо с просьбой о проверке было отправлено в Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области, а затем переадресовано в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора, откуда попало в Военную прокуратуру Тихоокеанского флота.

На мысе Таран находится маяк, который предназначен для обеспечения мореплавания в Тауйской губе на подходе к бухте Нагаева и порту Магадан и в проливе между полуостровом Кони и островом Завьялова. Территория площадью 4,5 га, на которой находятся одноименный маяк и хозяйственные постройки, принадлежит к категории земель обороны.

Магадан, Зоя Осколкова

Магадан. Другие новости 19.10.20

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