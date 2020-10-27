На Дальнем Востоке на пляж выбросило тысячи моллюсков

В Магаданской области на берег во время шторма выбросило тысячи моллюсков. Местные жители собирают морские деликатесы и увозят домой.

Природная аномалия произошла на пляже села Тауйск. На побережье оказались мидии и песчаные мии. Пользователи поделились в соцсетях видео с места событий.

По словам научного сотрудника Института биологических проблем Севера Вячеслава Жарникова, выброшенные на берег моллюски довольно молодые. По его оценкам, им не больше пяти лет.

Биологи уточнили, что подобное случается часто после сильных штормов, но в меньшем масштабе. Моллюски приспособлены к такой ситуации, они зарываются в песок и со следующим приливом оказываются в море.

Магадан, Зоя Осколкова

Магадан. Другие новости 27.10.20

На Дальнем Востоке задержали банду наркоторговцев. / Конституционный суд при президенте РФ: Госдума поддержала идею главы государства. / «Экономически неэффективно и не по-хозяйски»: возведение «долгостроев» заново оплатят из бюджета. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»