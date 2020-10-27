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Вторник, 27 октября 2020, 12:44 мск

Новости Дальний Восток

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На Дальнем Востоке на пляж выбросило тысячи моллюсков

Фото: Pixabay

В Магаданской области на берег во время шторма выбросило тысячи моллюсков. Местные жители собирают морские деликатесы и увозят домой.

Природная аномалия произошла на пляже села Тауйск. На побережье оказались мидии и песчаные мии. Пользователи поделились в соцсетях видео с места событий.

По словам научного сотрудника Института биологических проблем Севера Вячеслава Жарникова, выброшенные на берег моллюски довольно молодые. По его оценкам, им не больше пяти лет.

Биологи уточнили, что подобное случается часто после сильных штормов, но в меньшем масштабе. Моллюски приспособлены к такой ситуации, они зарываются в песок и со следующим приливом оказываются в море.

Магадан, Зоя Осколкова

Магадан. Другие новости 27.10.20

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