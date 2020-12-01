На Сахалине произошло землетрясение мощностью 6,6

В Сахалинской области сейсмологи зафиксировали поземные толчки магнитудой до 6,6 балла. Землетрясение почувствовали жители многоэтажек.

Как сообщили в Единой геофизической службе РАН, подземные толчки зафиксировали около десяти утра по местному времени в Татарском проливе. Очаг залегал на глубине 595 км в 86 км западнее города Томари.

По информации портала Sakh.com, землетрясение чувствовали жители верхних этажах зданий. Подземные толчки ощущались в Томари, Долинске и Холмске.

На данный момент разрушений не выявлено, угрозу цунами не объявляли. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурной смены не поступало, уточнили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

Примерно в то же время землетрясение произошло на границе Чили с Аргентиной. По данным Геологической службы США, магнитуда подземных толчков составила 6,3. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 30.11.20

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