Глава Камчатки заявил о намерении ликвидировать полигон ядохимикатов

Расположенный на Камчатке Козельский полигон ядохимикатов, скорее всего, ликвидируют в наступающем 2021 году, заявил губернатор области Владимир Солодов.

«Сейчас должны быть проектные работы проведены, потом изыскания, и в 2021 году, уверен, нам удастся этот вопрос закрыть», – сказал губернатор в интервью РИА «Новости». По его словам, власти региона в этом вопросе нашли поддержку федерального правительства.

Солодов также отметил, что сейчас рекультивация земель невозможна из-за холодов. Напомним, на Козельском полигоне ядохимикатов, захоронены десятки тонн пестицидов и других агрессивных соединений. По одной из версий именно этот полигон стал причиной массовой гибели морских животных на камчатском побережье в сентябре. Исследования показали, что утечки из могильника не было. Тем не менее, власти оценили угрозу, исходящую от полигона и решили избавиться от отходов.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 23.12.20

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