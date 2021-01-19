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Вторник, 19 января 2021, 11:45 мск

Новости Дальний Восток

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На Сахалине в крещенской купели обнаружили нефтепродукты

На Сахалине закрыли купель для крещенских купаний из-за обнаружения остатков нефтепродуктов. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Загрязнение выявили на озере Черное. «В Углегорском районе в воде, в месте организации крещенской купели на озере Черное, визуально было выявлено наличие маслянистой пленки, что свидетельствует о наличии остатков нефтепродуктов в воде водоема, присутствие которых представляет опасность для здоровья людей, – говорится в сообщении.

Специалисты взяли три пробы воды, все они показали превышение нормативных показателей по содержанию нефтепродуктов. Роспотребнадзор запретил купание людей в данном месте.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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