Спасатели извлекли из воды в Курильском озере погибших в авиакатастрофе

Тела троих погибших при крушении вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке извлечены из воды и доставлены на берег. Об этом говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным ведомства, со дна озера подняты тела двух женщин и одного мужчины. «Назначены судебные медицинские экспертизы, которые установят причины смерти погибших», – уточнили в СК.

Как сообщается, основная часть вертолета обнаружена на глубине 108 метров, а хвостовая часть – на глубине 118 метров.

Как сообщал «Новый День», утром 12 августа вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро. Восемь человек погибли, еще восемь спаслись. За медицинской помощью обратились четверо, но только двум потребовалась госпитализация.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Петропавловск-Камчатский, Светлана Антонова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 14.08.21

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