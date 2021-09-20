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Понедельник, 20 сентября 2021, 10:48 мск

Новости Дальний Восток

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После паводка вода Амура отравлена тяжелыми металлами

В воде Амура обнаружили многократные превышения предельно допустимых концентраций соединений свинца, алюминия, железа и других элементов. По словам специалистов, в первую очередь это связано со сбросом неочищенных сточных вод.

Анализ показал, что ПДК соединений свинца превышена в 17,3 раза, алюминия – до 36 раз, железа – до 16,6 раза, молибдена – в 3,2 раза, марганца – 8,3 раза, меди – до 5,5 раза, цинка – до 2,3 раза. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

Кроме того, есть превышения по химическому потреблению кислорода – до 1,5 раза, по азоту аммонийному – до 1,8 раза, по азоту нитритному – до 1,9 раза. Химическое потребление кислорода обусловлено попаданием в Амур трудноразлагаемых органических веществ, среди которых нефтепродукты, масла и жиры.

«Повышенное содержание соединений металлов в природной воде связано с природными факторами, в том числе с прохождением волны паводка, соединений азота – со сбросом неочищенных сточных вод, в том числе с аварийным сбросом сточных вод (...) в протоку Амурскую», – говорится в сообщении ведомства.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 20.09.21

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