В сахалинском порту топливо из списанного судна попало в воду

В акватории морского порта Корсаков, что на юге Сахалина, произошла утечка нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства

Загрязнение зафиксировано в южном ковше закрытой морской бухты порта. Установлено, что топливо попало в воду во время распила старых судов. В результате было загрязнено около 10 тыс. квадратных метров.

«Работы по распиловке судна приостановлены, дальнейшей утечки нефтепродуктов не наблюдается», – говорится в сообщении.

На место выехали специалисты Сахалинского филиала ФГБУ «Морспасслужба». Они взяли с собой оборудование для устранения последствий утечки нефтепродуктов. Ведется мониторинг по выявлению новых очагов загрязнения.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 30.09.21

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