В море у Владивостока доля вредных веществ в 450 раз выше нормы

В Японском море у берегов Владивостока концентрация вредных веществ в сотни раз превышает норму. Об этом сообщила пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

«Установлено, что в городе Владивостоке сточные воды сбрасываются через 18 выпусков без очистки. В результате поступающие на них стоки сбрасываются в Японское море с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ более чем в 450 раз», – говорится в сообщении.

Прокуроры обратились в суд, который обязал местные власти принять меры по организации водоотведения во Владивостоке и обеспечить нормативную очистку сточных вод. Ответственными за исполнение предписания выступают правительство Приморского края, городская администрация и Приморский водоканал.

Владивосток, Зоя Осколкова

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