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Вторник, 7 февраля 2023, 11:50 мск

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У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8

Интерактивная карта землетрясений (сайт Камчатского филиала геофизической службы РАН/sdis.emsd.ru)

В Тихом океане в районе Курильских островов зафиксировано землетрясение. Об этом сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 18:45 по камчатскому времени (9:45 мск).

Эпицентр подземных толчков залегал в 189 км от Северо-Курильска. «Глубина 42 км, магнитуда 5.8», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.

В ночь на понедельник, 6 февраля, сильное землетрясение произошло на юго-востоке Турции и севере Сирии. Магнитуда подземных толчков достигала 7.8. За ними последовали, по последним данных, еще более двухсот афтершоков с магнитудой от 3 до 6. Тысячи человек погибли, десятки тысяч пострадали и лишились своих домов.

Северо-Курильск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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