На Камчатке за ночь произошли три землетрясения

В Камчатском крае в течение нескольких часов были зарегистрированы три землетрясения. Об этом сообщает филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН). Эпицентр подземных толчков залегал в Тихом океане у восточного побережья Камчатки.

Наиболее сильное из землетрясений магнитудой 4,7 зарегистрировано в четверг в 00:37 по местному времени. Эпицентр находился в 206 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 58 км под морским дном.

Через 20 минут после первого последовало второе землетрясение магнитудой 3,9. Еще через два с половиной часа в 177 км юго-западнее райцентра Усть-Камчатск сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,7.

В региональном управлении МЧС добавили, что местные жители не обращались с сообщениями о землетрясениях. «Пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась», – добавили в ведомства.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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