Комитет ЮНЕСКО не стал вносить вулканы Камчатки в список наследия под угрозой

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО не стал вносить камчатские вулканы в список объектов, находящихся под угрозой. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Как правило, в список попадают объекты, которым угрожает серьезная и конкретная опасность. «Вулканы Камчатки» решено в перечень не включать. При этом рассмотрение вопроса прошло в конструктивном ключе, отметила Абрамченко.

«Большинство членов Комитета, включая Эфиопию, Индию, Саудовскую Аравию, Египет, Мали, ЮАР, Оман, Руанду, Катар, Замбию, отметили предпринимаемые Россией усилия по повышению охранного статуса объекта «Вулканы Камчатки», – сообщила вице-премьер.

До 1 ноября 2023 года Минприроды закончит работу по подготовке нормативного правового акта о создании национального парка с проектным названием «Вулканы Камчатки и внесет его в правительство.

«Россия продемонстрировала мировому сообществу приоритетность природоохранных мероприятий и экологической политики, направленной на сохранение уникальных природных комплексов. Отмечаем взвешенный, неполитизированный подход экспертов», – добавила Абрамченко.

Москва, Зоя Осколкова

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