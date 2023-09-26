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Вторник, 26 сентября 2023, 15:02 мск

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Китаец пытался вывезти в кроссовках почти полмиллиона рублей

Российские таможенники задержали гражданина КНР, который пытался вывезти крупную сумму наличными. Мужчина утверждает, что честно заработал деньги.

Подозрительного китайца заметили на пропускном пункте в Уссурийске. Мужчина заметно нервничал при прохождении специальной рамки. Служебный пес указал на обувь нарушителя.

При обыске у иностранца обнаружили 470 тысяч рублей пятитысячными купюрами. Он заявил, что заработал деньги, но не знал, что нужно ли их декларировать и спрятал под стельки кроссовок, передает телеграм-канал «Shot».

Мужчину обвинили в сокрытии денег при пересечении границы. Ему грозит конфискация суммы и штраф до 1,5 млн рублей.

Уссурийск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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