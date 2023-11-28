На Южных Курилах произошло два землетрясения за день

В Тихом океане у побережья Южных Курил зафиксированы два землетрясения. Об этом сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск».
Эпицентр первого землетрясения находился в 125 километрах юго-восточнее острова Итуруп. Магнитуда составила 5,0.
Второе сейсмособытие мощностью 4,0 произошло через несколько часов юго-восточнее села Менделеево на острове Кунашир, передает РИА «Новости».
По оперативным данным, подземные толчки силой 2-3 балла ощутили жители села Малокурильское на острове Шикотан. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Южно-Курильск, Зоя Осколкова
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