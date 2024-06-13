На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9

У берегов Камчатки зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,9. Об этом сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья полуострова. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 87 км от поселка Усть-Камчатск.

«По инструментальной интенсивности в Усть-Камчатске толчки ощущались силой до четырех баллов», – сообщили сейсмологи. Очаг землетрясения залегал на глубине 52 км.

Отмечается, что сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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