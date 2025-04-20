На Сахалине произошел разлив нефтепродуктов

На Сахалине проводится проверка по факту разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«Сегодня при перекачке топлива в береговые емкости из танкера «Александр Кащук», находящегося на 6 причале ПАО «Холмский морской торговый порт» в г. Холмске, произошел разлив нефтепродуктов», – говорится в сообщении.

Специалисты установили вокруг судна боновые заграждения, чтобы избежать распространения загрязнения.

«Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства при эксплуатации водного транспорта, – довили в надзорном ведомстве. – При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Кроме того, прокуратура контролирует проведение аварийно-спасательной операции.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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