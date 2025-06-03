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Вторник, 3 июня 2025, 09:11 мск

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Во Владивостоке произошел разлив нефтепродуктов

Во Владивостоке произошел разлив нефтепродуктов в акватории Амурского залива. Прокуратура проводит проверку.

Разлив замечен у станции «Чайка». Очевидцы опубликовали видео, в котором нефтяное пятно расходится по поверхности воды. Загрязнение распространилось на несколько сотен метров, его сносит течением вдоль берега.

Пока нет данных о том, что стало причиной разлива нефтепродуктов.

«Организовано проведение проверки, при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», – говорится в сообщении Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Экология

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