На Камчатке детеныш косатки запутался в мусоре

На Камчатке заметили детеныша косатки, которого опутала пластиковая лента. Состояние животного вызывает обеспокоенность среди ученых, экологов и волонтеров.

Малыша вместе с мамой заметили у мыса Шипунского. По словам исследователей, детеныши косаток здесь бывают редко, в отличие от пластикового мусора, который встречается гораздо чаще.

«Это очень прочная, практически не разлагаемая лента. Разорвать ее никаких усилий не хватит. <…> Как это ни печально, но придется сказать, что этот детеныш обречен», – рассказал «Известиям» доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник камчатского филиала Тихоокеанского института географии Александр Бурдин.

По мере взросления животного лента будет все глубже врезаться в тело, причиняя боль и мешая развитию. Чтобы освободить косатку, ее нужно поймать, однако сделать это практически невозможно, так как эти животные очень быстро перемещаются на огромные расстояния.

Операцию спасения разрабатывают несколько организаций. При этом специалисты напомнили, что косатка – это агрессивный хищник, к которому не так легко подобраться, а мать будет защищать своего детеныша.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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