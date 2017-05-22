Кадыров вдвое прирастил свое состояние / Глава Чечни заработал 11,5 млн рублей, а его дети еще 20

Публикации за 22.05.17

Чеченский лидер Рамзан Кадыров за 2016 год заработал 11,46 млн рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Примечательно, что глава семьи Кадыровых оказался не основным добытчиком, так двое его несовершеннолетних детей заработали почти в два раза больше отца.

Согласно декларации, опубликованной на сайте администрации главы и правительства Чеченской республики, доходы Рамзана Кадырова в прошлом году составили 11,46 млн рублей, в 2015 году он заработал около 6 млн рублей.

При этом доходы супруги Кадырова Медни сократились с 2,829 млн рублей до 2,1 млн рублей.

Почти в 50 раз выросло благосостояние детей чеченского лидера. Так двое из 12 несовершеннолетних детей в 2016 заработали по 9,95 млн рублей каждый. Источник их доходов в декларации не указывается.

В документе также говорится, что автотранспортных средств в собственности у членов семьи Кадыровых не имеется, проживают они в доме дом площадью свыше 2344 кв. м, который зарегистрирован на имя Рамзана Кадырова. Жена руководителя Чечни владеет квартирой площадью почти 210 кв.м.

Грозный, Зоя Осколкова

Грозный. Другие новости 22.05.17

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