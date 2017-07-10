ЦБ отобрал лицензии у двух московских банков

Центробанк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских кредитных учреждений – «Премьер кредит» и Сталь-банка, сообщается на сайте регулятора. Соответствующее решение было принято в связи с неисполнением банками федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, уточняет ЦБ. Оба банка участвуют в системе страхования вкладов, поэтому их вкладчикам будут выплачены страховки.

Центробанк России уличил банк «Премьер кредит» в низком качестве активов. Регулятор отмечает, что «значительная часть кредитного портфеля представлена ссудной задолженностью заемщиков», которые не ведут реальную деятельность. Банк при этом систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и проводил высокорискованную кредитную политику, что «привело к возникновению в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», говорится в сообщении ЦБ. Кроме того, из-за потери ликвидности кредитная организация оказалась неспособна своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Также отмечается, что регулятор неоднократно применял в отношении проблемного банка меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения, однако руководители и владельцы кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

Ранее, в июле «Премьер кредит» ограничил выдачу вкладов на сумму, превышающую 20 тыс. рублей.

Согласно отчетности, по величине активов «Премьер кредит» на 1 июня 2017 года занимал 369 место в банковской системе страны. На 1 января 2017 года активы банка составляли 2,53 млрд рублей.

Проблемы у Сталь-банка, по данным Центробанка, возникли из-за использования рискованной бизнес-модели, что привело к снижению качества значительной части активов банка. При этом финансовая организация неадекватно оценивала кредитный портфель. «Отсутствие у собственников банка намерений осуществлять реальные меры по стабилизации его финансового положения свидетельствует о бесперспективности дальнейшей деятельности кредитной организации», – указал ЦБ.

Согласно данным отчетности, по величине активов Сталь-банк на 1 июня 2017 года занимал 527 место в отечественной банковской системе.

Обе кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов. Их вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, будет выплачено страховое возмещение в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 10.07.17

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