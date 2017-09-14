«Дыра» в капитале банка «Югра» выросла в 43 раза

Центральный банк России после пересмотра положения дел в банке «Югра» в 43 раза увеличил размер отрицательного капитала финансово-кредитной организации, которая 28 июля лишилась лицензии. По данным ЦБ, сейчас «дыра» в балансе составляет 86 млрд рублей, а на 28 июля после коррекции в сторону уменьшения составляла 2 млрд рублей. Такие данные содержатся в материалах «Вестника Банка России».

В день отзыва лицензии ЦБ сообщил, что по состоянию на 22 июля «дыра» оценивалась в 7,04 млрд рублей. Как следует из баланса кредитной организации, опубликованной в «Вестнике Банка России», регулятор уменьшил оценку отрицательного капитала до 2 млрд рублей на 28 июля 2017 года. Таким образом, «дыра» в капитале «Югры» выросла в 43 раза.

Как писал «Новый День», регулятор объявил об отзыве лицензии у «Югры» 29 июля 2017 года. В ЦБ заявили, что деятельность банка «основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации за счет привлеченных денежных средств физических лиц посредством выдачи кредитов компаниям, масштабы деятельности которых не соответствовали объему полученных кредитов».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.09.17

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