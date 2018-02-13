За год хакеры украли из российских банков более 1 млрд рублей

Российские банки оценили ущерб от хакерских атак Cobalt Strike, проведенных в 2017 году. Оказалось, что киберпреступникам удалось похитить 1,156 млрд рублей. Об этом сообщил замглавы Центробанка РФ Дмитрий Скобелкин в ходе X Уральского форума «Информационная безопасность финансовой сферы».

«Всего за 2017 год было зарегистрировано не менее 21 волны атак Cobalt Strike. Атакам подверглись более 240 кредитных организаций. Из них успешных атак было 11. Сумма хищений превысила 1 млрд рублей», – цитирует Скобелкина РИА «Новости».

Всего пострадали от нападений хакеров 11 организаций, 8 из них являлись участниками информационного обмена с ФинЦЕРТ Банка России. В общей сложности за прошлый год ФинЦЕРТ предупреждал о возможных атаках 400 банков, уточнил Скобелкин. В письмах указывались конкретные почтовые адреса кредитных организаций, на которые поступали электронные письма группы Cobalt.

ФинЦЕРТ – это структурное подразделение Центробанка России, Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере. В настоящее время в обмене данными о компьютерных атаках, актуальных угрозах информационной безопасности и уязвимостях программного обеспечения участвуют около 600 кредитных организаций и филиалов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.02.18

Банк «Возрождение» пытается через суд «отбиться» от ЦБ РФ. / Власти запретили банкам Таиланда проводить операции с криптовалютами. / СМИ: Павел Грудинин обманул ЦИК. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»