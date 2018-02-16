ЦБ: в 2017 году мошенники украли из банкоматов 40 млн рублей

Ущерб от действий мошенников в отношении банкоматов за прошлый год составил 40 млн рублей. Еще 2 млн рублей злоумышленники украли из платежных терминалов. Об этом сообщает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ РФ.

В «Обзоре несанкционированных переводов денежных средств за 2017 год» ФинЦЕРТ уточняет, что о 21 покушении на хищение денег из банкоматов сообщили десять операторов. Еще четыре заявили о 120 попытках украсть деньги из платежных терминалов, передает РИА «Новости».

Злоумышленники используют несколько способов, чтобы добраться до денег. Они подключают к банкоматам технические устройства, позволяющие перехватить управление. Заражают аппараты вирусами. Впрочем, до сих пор в ходу и не высокотехнологичные способы – физический взлом банкоматов или подрыв.

ФинЦЕРТ – это структурное подразделение Центробанка России, Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере. В настоящее время в обмене данными о компьютерных атаках, актуальных угрозах информационной безопасности и уязвимостях программного обеспечения участвуют около 600 кредитных организаций и филиалов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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