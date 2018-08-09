Рубль продолжил обвал на известиях о новых санкциях США

Рубль на открытии торгов в четверг, 9 августа, продолжил резко слабеть на фоне заявления американских властей о скором введении новых антироссийских санкций.

После начала торгов на 10:02 мск курс доллара превысил отметку 66 рублей, взлетев до 66,35 рублей – это на 81 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. К этому времени евро прибавил 80 копеек, вплотную приблизившись к 77 рублям – 76,93 рубля. Спустя несколько минут единая европейская валюта превысила 77 рублей. На 10:09 курс евро составил 77,2 рубля. Продолжил рост и доллар: на 10:11 «американец» торговался на отметке 66,67 рубля.

Как сообщал «Новый День», накануне рубль обвалился после появления в СМИ подробностей подготовленного группой сенаторов США законопроекта об усилении ограничительных мер против России. Документ касался, в том числе, санкций против новых долговых обязательств РФ и семи банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа. Вечером 8 августа курс доллара поднимался до 65,6 рубля – двухлетнего минимума, а евро достигал 75,5 рубля (максимальное значение за последние три месяца).

Накануне Госдеп США объявил, что с 22 августа Вашингтон введет новые антироссийские санкции из-за якобы имевшего место использования Москвой химоружия против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вероятно, ограничительные меры будут состоять из двух пакетов. Первый вступит в силу через 15 дней и предполагает наложение запрета на поставку в Россию продукции двойного назначения. Действие второго пакета может стартовать через 90 дней. Он предполагает снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта в РФ. При этом США заявляют, что готовы отказаться от второго пакета санкций, если Москва даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки в РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.08.18

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