Кудрин : «Роскосмос» – лидер по масштабам финансовых нарушений

Госкорпорация «Роскосмос» стала рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. Такое заявление сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, в «Роскомосе» были зафиксированы всевозможные нарушения дисциплины, в том числе нерациональные траты. В числе прочих он упомянул неправильное проведение процедур закупок, а также завышение цен, которые он назвал «космическими».

По его словам, множество средств было потрачено на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают. Он также указал на то, что средства на счетах не используются месяцами. Кудрин заявил, что были украдены несколько миллиардов рублей. В корпорации при этом заявили, что изучают связанные с финансовыми нарушениями претензии.

Глава Счетной палаты также указал на финансовые нарушения в ряде иных учреждений. В частности, он рассказал о создававшейся по заказу Минобрнауки карте российской науки со сметой в 450 млн рублей. Разработка, по его словам, должна была включать в себя информацию обо всех ученых, работах, научных достижениях. «Несколько лет разрабатывалась карта, в результате оказалось, что она не работает, данные не загружаются, и после двух-трех месяцев этой проблемы она перестала существовать», – сказал Кудрин.

Итоги по числу финансовых нарушений в России в этом году еще не подведены. При этом за 2017 год было выявлено нарушений в финансовой сфере на 1,8 трлн рублей. Кудрин сообщил, что были наказаны 130 чиновников – они заплатили штрафы на общую сумму 20 млн рублей. При этом некоторых из допустивших нарушения госслужащих уволили.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.11.18

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