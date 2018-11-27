Проверки в «Роскосмосе» закончились 16 «уголовками», на очереди еще 28 дел

Материалы прокурорских проверок, состоявшихся в госкорпорации «Роскосмос» стали основанием для возбуждения 16 уголовных дел. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. «44 материала прокуроры направили в следственные органы для возбуждения возможных уголовных дел, 16 уголовных дел уже на данный момент возбуждено», – сообщил Куренной на видео-канале «Эфир».

По его словам, информация о деятельности госкорпорации также была направлена в ФСБ, ФАС и Федеральную службу по интеллектуальной собственности. Надзорное ведомство выяснило, что в госкорпорации имели место системные нарушения законодательства. Они были допущены в период работы предыдущего руководства госкорпорации – в 2017 году и первой половине текущего года, заявил Куренной.

«За период 2017 года по первую половину года 2018 фактически поднимались документы по той деятельности, которую вело предыдущее руководство «Роскосмоса». К сожалению, по результатам исследования того периода были выявлены системные нарушения законодательства, в том числе в гособоронзаказе», – приводит «Интерфакс» слова Куренного. Он также добавил, что «срывались сроки оборонных заданий, были выявлены факты поставок некачественной продукции», «в целом отсутствовал контроль за расходованием бюджетных средств в предприятиях отрасли».

Он подчеркнул, что «деятельность нынешней администрации «Роскосмоса» также с контроля не снимается и ведется системно, однако ее анализ стоит ожидать чуть позже», – сказал Куренной.

Как писал «Новый День», ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что «Роскосмос» стал рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По его словам, в госкорпорации были зафиксированы всевозможные нарушения дисциплины, в том числе нерациональные траты. В числе прочих он упомянул неправильное проведение процедур закупок, а также завышение цен, которые он назвал «космическими».

По его словам, множество средств было потрачено на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают. Он также указал на то, что средства на счетах не используются месяцами. Кудрин заявил, что были украдены несколько миллиардов рублей. В корпорации при этом заявили, что изучают связанные с финансовыми нарушениями претензии.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.11.18

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