Трамп обвалил российский рубль

Российский рубль сегодня демонстрирует заметное падение на фоне сообщений о расширении США санкций против России и введении Вашингтоном новых пошлин на китайские товары. На Московской бирже доллар сегодня днем подскакивал выше отметки в 65 рублей, а евро – выше 72 рублей, следует из данных торгов.

По информации Московской биржи на 12:13 мск, стоимость доллара США выросла до 65,05 рубля, что выше цены закрытия на 70 копеек. К этому времени единая европейская валюта торговалась на уровне 72,19 рубля, подорожав на 86 копеек относительно стоимости закрытия вчерашних торгов. В ходе дальнейших торгов курс евро достигал 72,21 рубля.

Сейчас евро торгуется на отметке 72,02 рубля, доллар – 64,9 рубля.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на выходные, вырос на 80,83 копейки до 64,64 рубля. Официальный курс евро взлетел на 1,23 рубля – до 71,70 рубля.

Стоит отметить, что рубль значительно дешевеет по отношению к основным мировым валютам из-за ухудшения внешнего фона. В частности, президент США Дональд Трамп неожиданно объявил о новых пошлинах на китайские товары. Как сообщал «Новый День», согласно решению, 1 сентября США вводят пошлины в 10% на товары из КНР общей стоимостью в $300 млрд. Новыми пошлинами будут облагаться смартфоны, одежда, игрушки и другие потребительские товары. Американские и азиатские торговые площадки в ответ на это отреагировали падением котировок. Мировые цены на нефть на фоне решения Трампа резко обвалились. Так, на торгах на бирже ICE Futures в четверг цена смеси Brent рухнула более чем на 7%, до $60,5 за баррель. Сегодня нефтяные котировки восстанавливаются. Октябрьский фьючерс на нефть Brent подорожал сегодня на торгах в Лондоне более чем на 2% – до $61,7 за баррель.

Кроме того, сегодня стало известно, что Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении экс-полговника ГРУ Сергея Скрипали и его дочь Юлии в британском Солсбери. По версии британских властей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения. О расширении антироссийских ограничительных мер сообщили источники американского издания Politico. Газета The New York Times уточняет, что во второй пакет санкций Вашингтон включил две ограничительные меры. Речь идет о запрете банкам США предоставлять какие-либо кредиты правительству РФ, за исключением займов на покупку продовольствия. Кроме того, американские власти намерены блокировать выделение России финансовой или технической помощи со стороны международных институтов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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