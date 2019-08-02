Рынки отреагировали на решение Трампа о новых пошлинах на китайские товары

Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил о новых пошлинах на китайские товары. Американские и азиатские торговые площадки в ответ на это отреагировали падением котировок. Согласно решению, 1 сентября США вводят пошлины в 10% на товары из Китая общей стоимостью в $300 млрд. Новыми пошлинами будут облагаться смартфоны, одежда, игрушки и другие потребительские товары.

«Если Китай не захочет больше с нами торговать, меня это вполне устроит», – сказал в связи с этим Трамп. Объявление последовало сразу за очередным раундом переговоров между двумя странами и еще больше обострило отношения между ними. Ранее США ввели пошлины в 25% на товары из Китая общим объемом $250 млрд. Президент США заявил, что на эти товары новые 10-процентные пошлины не действуют.

Рынки не замедлили с реакцией. Так, индустриальный индекс Dow Jones Industrial Average потерял к концу торговой сессии 1%, индекс голубых фишек S&P 500 снизился на 0,9%, хотя ранее показывал рост в 1%, NASDAQ Composite после роста в 1,6% упал на 0,8%. «Сбылись худшие опасения рынка: хрупкое перемирие между двумя странами было недолгим, продлившись чуть больше месяца», – прокомментировал торги валютный стратег в Commerzbank Чарли Лэй, имея в виду перемирие, заключенное между странами на саммите «Большой двадцатки» G20 в Японии.

«Факт в том, что мы почти наверняка получим реакцию от Пекина», – отметила рыночный стратег Prudential Financial Квинси Кросби. Объявление о введении пошлин стало неожиданным также в связи с недавним понижением ставки Федеральной резервной службы США (ФРС). Рынок рассматривал сокращение ставки как меру, предупреждающую ухудшение ситуации в мировой экономике, отчасти связанное с разногласиями между США и Китаем. Новые пошлины могут нанести еще больший вред, чем предыдущие, в особенности потребительскому сектору, полагает глава департамента инвестиционной стратегии в Банке Сингапура Эли Ли.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.08.19

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