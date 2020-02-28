Рубль задавила коронавирусная паника – российская нацвалюта рекордно слабеет

Рубль днем в пятницу, 28 февраля, усилил падение на торгах на Московской бирже, свидетельствуют биржевые котировки. Евро взлетел выше 74 рублей – это рекордный показатель с конца августа прошлого года. Доллар США превысил отметку 67 рублей – впервые за последние погода.

На 12:27 мск единая европейская валюта торговалась на уровне 74,51 руб., подорожав почти на два рубля. Доллар к этому времени достиг отметки 67,49 руб., прибавив полтора рубля.

Одновременно продолжается обвал основных биржевых индексов. Так, индекс РТС днем снижался на 7,57%, индекс Мосбиржи падал более чем на 5%. На 12:51 мск индекс РТС упал на 6,6% – до 1294,66 пункта, индекс Мосбиржи – на 4,9%, до 2772,98 пункта.

Мировые цены на нефть также переживают сильнейшее за последнее месяцы падение. Стоимость североморской нефтяной смеси Brent упала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года. На лондонской бирже ICE котировки Brent днем опускались на 3,5% до $49,9 за баррель. Американская легкая нефть марки WTI торгуется на уровне $45,88 за баррель.

Фондовый и валютный рынки России обвалились вслед за международными финансовыми рынками, которые отреагировали на новости о стремительном распространении китайского коронавируса за пределами Китая. На этом фоне усилили падение нефтяные котировки. Финансовые аналитики называют происходящее на мировых рынках паникой.

Банк России резко повысил официальные курсы евро и доллара США на предстоящие выходные. Официальный курс единой европейской валюты установлен на уровне 73,7235 рубля (+ 2,07 рубля), доллара – 66,9909 рубля (+1,38 рубля).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.02.20

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