Путин заявил о негативном влиянии коронавируса на экономику: «Нужно быть готовыми к разным сценариям»

Президент России Владимир Путин заявил о негативных последствиях распространения нового типа коронавируса COVID-19 для мировой экономики и необходимости выработки «экономических мер реагирования» на сложившую ситуацию, чтобы снизить отрицательное давление COVID-19 на экономические процессы. При этом он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в России находится под контролем. Такое заявление глава государства сделал в ходе совещание по ситуации на глобальных рынках из-за коронавирусом в правительственном терминале аэропорта Внуково с участием представителей правительства, главы ЦБ и руководителей ведущих российских нефтегазовых компаний. Путин собрал министров и нефтяников перед вылетом в Псков.

Путин констатировал, что минувшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года. «Мы являемся свидетелями того, что происходит с этим так называемым коронавирусом именно в таком глобальном масштабе», – отметил президент, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. По его словам, «мировые фондовые индексы снизились более чем на 10%», а «на фоне проблем ведущих экономик мира, общего падения спроса нефтяные котировки марки Brent к концу текущей недели опустились к отметке в 50 долларов за баррель», тогда как «в начале года они находились на отметке 70 долларов за баррель».

Тем не менее, Путин считает текущий уровень цен на нефть приемлемым для бюджета и экономики страны. Президент полагает, что накопленных резервов будет достаточно для исполнения всех бюджетных и социальных обязательств правительства в случае ухудшения ситуации в мировой экономики.

По мнению Путина, в России делается всё необходимое для предотвращения распространения коронавируса: «Ситуация в целом под контролем». Однако, подчеркнул глава государства, необходимо определить, как реагировать на «экономического влияние вспышки коронавируса».

Президент в связи с этим отметил, что «негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мирохозяйственных связей, практически все государства» с учетом очень высокой взаимозависимости и взаимосвязанности экономик. По его словам, «глобальные финансовые и сырьевые рынки очень чувствительно реагируют на события планетарного масштаба».

Путин признал, что «сегодня трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция», однако, подчеркнул он, «в любом случае нам важно быть готовыми к самым разным сценариям».

Глава государства напомнил, что на следующей неделе пройдет встреча в формате ОПЕК+ в Вене. Путин считает, что созданный этой организацией механизм реагирования на нефтяной негатив «уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках». Президент заявил, что хотел бы узнать мнение участников совещания «по поводу того, как нам нужно определить дальнейшие шаги по балансировке глобального рынка углеводородов».

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего в мире число зараженных коронавирусом достигло 85403 человека, в том числе в материковом Китае – 79394. Скончался 2981 человек. Инфекция зафиксирована в 54 странах.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 29.02.20

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