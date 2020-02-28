«Черная пятница» для бирж и рубля: финансовый рынок рискует повторить антирекорды кризиса-2008

Сегодня торги на Московской бирже начались с резкого обвала котировок. Основные индексы упали более чем на 4%, доллар и евро по отношению к российскому рублю подорожали до рекордных за последние полгода отметок – «американец» поднялся выше 67 рублей, «европеец» колеблется около отметки 74 рублей. Аналитики предупреждают, что обстановка на финансовом рынке напоминает панику, в результате чего все показатели рискуют повторить рекорды кризиса 2008 года.

К 10:01 мск индекс Московской биржи упал на 4,7%, до 2780,09 пункта, индекс РТС – на 4,1%, до 1329,32 пункта. Судя по данным на 11:26 мск, рынок продолжает трясти – индекс Мосбиржи падал на 3%, РТС – на 4,43%.

На валютном рынке российский рубль также переживает серьезное падение. К 11: 30 мск средневзвешенный курс доллара подорожал почти на полтора рубля – до 66,9909, хотя в ходе торгов поднимался выше отметки 67 рублей. В то же время курс европейской валюты колеблется около уровня 74 рубля, поднявшись более чем на 1,5 рубля.

Обвал на российском финансовом рынке произошел на фоне негативных данных с международных финансовых рынков, которые отреагировали на новости о распространении китайского коронавируса за пределами КНР. Накануне в США основные фондовые индексы обвалились на 4,4-4,6%. Сегодня утром потрясения захватили фондовые рынки Азии: японский индекс Nikkei 225, гонконгский Hang Seng, китайский Shanghai Composite теряют также почти по 4%.

В то же время давление оказывает снижение мировых цен на нефть. На лондонской бирже ICE котировки «черного золота» марки Brent обвалились почти на 2% до $51 за баррель. Американская нефть марки WTI торгуется на уровне $45,98 за баррель.

Комментируя ситуацию на рынках, ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич считает, что текущая неделя рискует стать худшей для мировых фондовых рынков с 2008 года. «В течение недели по мере поступления сообщений о распространении заболевания по все большему числу стран, на рынках стали рассуждать, что нет смысла ждать подтверждений со стороны макроэкономических данных, ведь все будет однозначно хуже ожиданий. Надо сказать, что такая позиция участников скорее напоминает панику, нежели здравые рассуждения: все позитивные новости игнорируются, а реакция на негативные – подчеркнуто преувеличенная», – обратил внимание эксперт в своем обзоре, который поступил в редакцию РИА «Новый День».

Москва, Анастасия Смирнова

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